Cole Sprouse ('Riverdale'), visto de la mano de una misteriosa rubia, ¿su nuevo romance?

Cole Sprouse, ha sido visto de manera muy romántica, por Vancouver, Canadá, de la mano de la modelo Ari Fournier.

El protagonista y estrella de la serie 'Riverdale', ha confirmado su ruptura con Lili Reinhart varias veces en los medios de comunicación. Tras 3 años de relación, Sprouse subió a un post de IG del 19 de agosto: 'Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, decidiendo separarnos más definitivamente en marzo'. Parece ser que desde entonces, el actor esta intentando rehacer su vida amorosa. Ya no es la primera vez, en este año, que le vemos en público con una mujer agarrándose la mano.

En Octubre vimos a Sprouse junto a la modelo Reina Silva, también en Vancouver. En este nuevo caso, gracias a las imágenes de PageSix, sabemos que Ari Fournier y Cole Sprouse fueron a almorzar antes de pasear por el histórico barrio de Gastown de la ciudad. No existen pruebas de que sean una relación formal todavía. ¿Es esta la nueva sustituta de Reinhart?

Lo que sí tenemos claro es que ambos actores tras su ruptura se guardan un enorme cariño, y se desean lo mejor el uno para el otro. Como dijo Sprouse en una entrevista para InStyle: "Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunada y valoraré haber tenido la oportunidad de enamorarme", escribió entonces. "No le deseo más que el máximo amor y felicidad para seguir adelante. Todo lo que diga al respecto, cualquier otra cosa que escuchen no importa".

