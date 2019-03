La cocinera de ‘Downton Abbey’ se quita el delantal para ser familia de Blancanieves en ‘Érase una vez'

De cocinera en un castillo inglés a un cuento de hadas. La actriz británica Lesley Nicol dará un toque 'british' a Storybrooke apareciendo en el episodio 15 de esta segunda temporada.



Todavía se desconoce cuál será el personaje que interpretará Nicol, sin embargo los creadores de la serie de la ABC, Adam Horowitz y Eddy Kitsis, han dado alguna pista. El personaje "tiene una conexión con Blancanieves y su familia".



Quien será parte de su familia en 'Once Upon a Time' ya ha querido darle la bienvenida a través de Twitter. Josh Dalas, que interpreta al Príncipe Azul en la serie, escribió: "Como gran fan de 'Downton Abbey' que soy, estoy ansioso con la llegada de Lesley Nicol a 'Once Upon a Time'.

De hecho, Eddy Kitsis ha reconocido que aunque todos son "muy fans de 'Downton Abbey'", cuando iba de camino hacia el trabajo le llegó un mail de Josh Dallas diciéndole que estaba "entusiasmado" con la noticia.

Nicol se suma a otros actores reconocidos que ya han pasado por esta temporada como Jorge García, que interpretó a un gigante que le puso las cosas muy complicadas a Emma.