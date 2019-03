'Las chicas de oro' tiene su propia cafetería en Nueva York

'Las chicas de oro' ya es historia de la televisión. La comedia de NBC tiene en su vitrina varios premios Emmy y Globos de Oro a la mejor comedia. Ahora pueden formar parte de la decoración de su propia cafetería.

Michael J. LaRue y Mark Bish, hijo de la actriz Rue McClanahan (quien interpretó a Blanche), son los propietarios de este local en Nueva York que homenajea la serie.

Cafetería homenaje a 'Las chicas de oro' | The New York Times

Entre sus peculiaridades, el espacio cuenta con infinidad de recuerdos de Dorothy (Bea Arthur), Rose (Betty White), Sophia (Estelle Getty) y Blanche (Rue McClanahan).

En esta cafetería no podían faltar las tartas. El restaurante temático ubicado en Washington Heights, Rue La Rue Cafe, ofrece diferentes tartas de queso en honor a cada una de las protagonistas de 'Las chicas de oro', según recoge el diario The New York Times.

No es la primera cafetería ambientada en una serie de televisión: en Brooklyn hay una sobre 'Breaking Bad' y en Chicago se creó una al estilo del comedor del instituto de 'Salvados por la campana'.