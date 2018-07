Chicago tendrá un restaurante ambientado en la serie 'Salvados por la Campana'

El menú del instituto Bayside podrá disfrutarse a partir de junio en el restaurante que se abrirá en Chicago ambientado en la serie 'Salvados por la Campana'.



'Saved by the Max' estará en la zona de Wicker Park en la ciudad de Chicago. "Necesitábamos un lugar que permitiera a los aficionados que se sientan como si hubieran sido transportados de vuelta al instituto Bayside. El aspecto final del restaurante va a ser un sueño hecho realidad para todos los fans de 'Salvados por la Campana'", ha declarado Derek Berry, empresario que se encuentra tras este proyecto, a CBS Chicago según recoge Entertainment Weekly.



No es el primer restaurante ambientado en una serie de televisión. 'Breaking Bad' tiene su propia cafetería en Brooklyn (Nueva York) y muy pronto Toledo tendrá su propio Central Perks para tomar café con tus "friends".