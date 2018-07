'Sons of Anarchy' se despidió de sus seguidores hace casi un año pero su creador, Kurt Sutter, ya tiene un nuevo proyecto entre manos. 'The Bastard Executioner' es la nueva serie del guionista y actor y Charlie Hunnam, quien daba vida a Jackson 'Jax' Teller en 'Sons of Anarchy', ya se ha pronunciado sobre su deseo de formar parte del proyecto, según afirmó en una entrevista con Entertainment Weekly.



Kurt Sutter reconoció haber mantenido conversaciones con actores de su otra serie, tanto con Charlie Hunnam como con Tommy Flanagan, aunque el creador reconoció que la localización de 'The Bastard Executioner' dificulta la incorporación de algunos actores.



"Charlie realmente quiere participar y aparecer en varios episodios, pero tiene muchos proyectos durante los próximos tres años, así que no sé si va a ser posible", afirmaba el creador.



Hace unas semanas se hicieron públicos los nombres de los actores que formarán parte del reparto. Lee Jones y Stephen Moyer encabezan la lista, seguidos de su mujer Katey Sagal y Timothy V. Murphy.



La incorporación más sonada fue la del cantante Ed Sheeran, que dará vida a Sir Cormac, un peligroso y ambicioso discípulo de un alto cargo de la Iglesia.



La serie, basada en la idea original de Brian Grazer, productor de 'Una mente maravillosa', es un drama histórico centrado en la historia de un caballero del rey Eduardo III de Inglatera. El protagonista quiere dejar de luchar tras todo lo ocurrido en la guerra, pero sin quererlo, la violencia vuelve a su vida y tendrá que recuperar su espada para ejercer, en esta ocasión, de verdugo.



'The Bastard Executioner' arranca en televisión el próximo 15 de septiembre en FX.