CBS resucita 'Star Trek' 50 años después

'Star Trek' regresará a la pequeña pantalla con una serie "totalmente nueva" a partir de enero de 2017, informó hoy en un comunicado CBS Television Studios. La serie arrancará con un programa especial que se emitirá en la cadena CBS, pero el primer episodio y los restantes estarán disponibles en EE.UU. exclusivamente a través de CBS All Access, su plataforma digital y de vídeo bajo demanda.



"La serie se estrenará para la audiencia nacional de CBS y después se adentrará en un terreno no conocido antes por ninguna otra serie de 'Star Trek'", indicó Marc DeBevoise, vicepresidente ejecutivo de CBS Digital Media. En el resto del mundo se distribuirá tanto para la televisión como para múltiples plataformas a través de CBS Studios International.



'Star Trek' será la primera serie original desarrollada por CBS All Access, un servicio que actualmente ofrece cientos de episodios de las series actuales y pasadas de la cadena CBS (además de su programación vigente) como servicio de pago (a un precio de 5,99 dólares al mes).



Además, CBS All Access ya ofrece cada capítulo de las anteriores series del universo 'Star Trek'. La nueva saga presentará nuevos personajes, mundos y civilizaciones mientras explora los temas habituales que han sido la marca de la franquicia desde su creación en 1966, indicó la organización. Alex Kurtzman, coguionista y productor de 'Star Trek' y 'Star Trek: En la oscuridad', dirigidas por JJ Abrams, será el productor ejecutivo de la serie.



'Star Trek', una de las sagas de ciencia ficción más populares de la historia, celebrará su 50 aniversario en 2016. Desde su creación a cargo de Gene Roddenberry se han lanzado más de una decena de películas y cinco series de televisión con su nombre. La serie original debutó el 8 de septiembre de 1966 y una nueva entrega de la saga cinematográfica llegará a los cines el próximo verano.