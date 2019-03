CBS presenta sus novedades

Las cadenas se preparan para la neuva temporada televisiva y ya empiezan a presentar sus platos fuertes. La última en hacerlo ha sido la cadena CBS con la presentación de los carteles de cuatro de sus series: 'Elementary', 'Vegas', 'Made in Jersey' y 'Partners'.



Entre estas novedades, cabe destacar el remake estadounidense de Sherlock Holmes: 'Elementary'. Tras el éxito de la versión actualizada de los libros de Conan Doyle que hizo la BBC, la CBS ha decidido trasladar al famosos detective a las calles de Nueva York. Pero éste no es el único cambio: el doctor Watson no será doctor, será doctora. En concreto, tendrá el rostro de Lucy Liu.



'Vegas' contará con Dennis Quaid como protagonista, que regresará a los años 60 para contar la historia verdadera del antiguo sheriff de Las Vegas, Ralph Lamb.



Y completan el cuarteto 'Made in Jersey' y la comedia 'Partners'.