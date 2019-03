'La casa de las flores': La verdadera razón por la que se modificó la forma de hablar de Paulina

Si por algo está en boca de todos 'La casa de las flores' es por la peculiar forma de hablar de una de sus protagonistas. Paulina de la Mora, interpretada por Cecilia Suárez, está causando sensación entre los fans de la serie por ha-blar a-sí.

Al parecer, en un principio, Paulina no se expresaba así, para zanjar todo el misterio que se esconde detrás de su interpretación, la actriz ha querido revelar cuál fue la escena en la que se modificó su papel y cambió así el curso de la serie para convertirla en un éxito.

En una entrevista concedida a InfoBae, la intérprete ha explicado que en ningún momento pensaron que el cambio de voz fuera a causar tanto revuelo: "Jamás sospechamos que esto iba a tener tanta repercusión". Todo comenzó en una de las primeras escenas del rodaje: "La escena es en la que estábamos en la funeraria, Luis de la Rosa (Bruno) y yo, y luego vamos caminando. Fue justo en esa toma. Después aparecen Aislinn Derbez (Elena) y su novio, Dominique Shaw (Sawandi)". En ese momento, la actriz ha confesado que se detuvo y que el director le dijo: "¿Qué hacemos?", a lo que Suárez respondió: "Es tu decisión, tú eres el que tiene que decidir."Márcalo todavía más, me dijo el director".

Los que hayáis visto la serie sabréis lo divertida que suena Paulina hablando de esta forma, pero lo cierto es que no fue nada fácil para Suárez encontrarle el tono a su personaje: "No sabes como batallé para encontrar la forma de hablar de Paulina. No lo había encontrado cuando llegué al set".

Los protagonistas de 'La casa de las flores' | Objetivo TV

De cara a una segunda temporada, la actriz ha confesado que están esperando a que se confirme: "Estamos a la espera de que Netflix decida si sigue con la serie. Ojalá que así sea". De seguir la serie, la continuidad de Verónica Castro (Virginia de la Mora) estaría muy en el aire, a lo que Suárez ha afirmado que le encantaría que regresara: "Sueño con que Verónica regrese. si se llegara a hacer una segunda temporada, sería maravilloso que ella estuviera; indispensable".