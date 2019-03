Carrie Bradshow en los 80 tiene el rostro de... ¡Miley Cyrus!

Tras dar luz verde a la precuela de 'Sexo en Nueva York', la cadena estadounidense para el público adolescente The CW está buscando qué actriz será la que interprete a la joven Carrie Bradshow y parece que Miley Cyrus estaría encantada de ser la protagonista.



La actriz y cantante, que se dio a conocer con la serie de Disney 'Hannah Montana', ya participó en la película 'Sexo en Nueva York 2'. Según recoge el diario 'The Sun', no se ha presentado aún, pero: "Me encantaría".



La serie de The CW, titulada 'Los diarios de Carrie', contará con los productores de 'Gossip Girl'. ¿Será Miley el próximo icono de estilismo? El tiempo lo dirá...