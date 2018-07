James Corden ha consguido fama mundial gracias a la sección 'Carpool Karaoke' de su programa 'The Late Late Show' en la cadena CBS. El presentador pasea en coche a artistas como Justin Bieber, Mariah Carey, Chris Martin, Sia o Adele mientras cantan sus mayores éxitos.



El vídeo en el que Adele participó el pasado mes de enero en el programa y el vídeo ha roto todos los récords al superar ya los 84,7 millones de visitas.







El éxito de la sección ha sido tal que James Corden, junto al productor Ben Winston, han pensado en vender la sección para convertirla en un nuevo programa de televisión, tal y como informa el portal The Hollywood Reporter.



Corden habría decidido no ser el presentador de este nuevo formato, sin embargo, no descarta hacer alguna aparición además de su labor como productor del espacio. El nombre del nuevo conductor sería decidido una vez se llegara a un acuerdo con alguna cadena.



'Carpool Karaoke' seguirá así los pasos de 'Lip Sync Battle', una sección que comenzó con éxito en 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon y que ahora emite Spike TV con LL Cool J y Christine Teigen al frente convertido en un nuevo programa.