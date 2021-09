Caras desconocidas: Estos son los nuevos actores del regreso de 'El Príncipe de Bel-Air'

Es uno de los regresos más esperados a la pequeña pantalla y no es para menos puesto que Will Smith volverá a traer las aventuras de la familia Banks con el reboot de 'El Príncipe de Bel-Air'. Más de 20 años después de que la serie terminase volveremos a disfrutar de la familia Banks al completo, aunque esta vez será desde un punto de vista más dramático que en la serie original.

Por supuesto la serie ya cuenta con el sucesor de Will para interpretarle y será Jabari Banks, siendo este su primer gran papel en su carrera interpretativa. Pero todavía quedaba conocer al resto de integrantes del reboot, algo que no ha tardado en salir y ya tenemos a los actores que interpretaran a la familia Banks.

En una publicación en la cuenta de Instagram de Peacock, la plataforma de streaming que se ha hecho con el reboot de 'El Príncipe de Bel-Air', han mostrado al resto del reparto y a Jabari Banks se unen: Adrian Holmes, que será el tío Phil, Cassandra Freeman interpretará a Vivian Banks y Jimmy Akingbola tendrá el papel del mayordomo de la familia, Geoffrey.

Por otro lado tenemos a los primos de Will, Olly Sholotan dará vida al primo de Will, Cartlon Banks, Coco Jones será la mayor de la familia, Hilary Banks y Akira Akbar interpretará a la pequeña Ashley Banks.

Además, también han anunciado que volverán otros personajes más secundarios, pero igualmente muy queridos por los fans de la serie y Jordan L. Jones será el encargado de interpretar a Jazz, el mejor amigo de Will, mientras que Simone Joy Jones dará vida a Lisa, el gran amor de Will.

Cómo será el reboot de 'El Príncipe de Bel-Air'

A pesar de ser un reboot, esta vez 'El Príncipe de Bel-Air' no será una comedia al uso y tratará desde un punto de vista más serio los problemas de Will al cambiarse de ciudad: "Ambientada en la América moderna, 'Bel-Air' es un análogo dramático de la comedia de situación de los años 90 'El príncipe de Bel-Air' que se apoya en la premisa original: el complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air", cuenta la descripción oficial.

Y termina: "Con una visión reimaginada, 'Bel-Air' se sumergirá más profundamente en los conflictos, emociones y sesgos inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de sitcom de 30 minutos, al tiempo que ofrece arrogancia y guiños al programa original".

