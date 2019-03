Se cancela la película 'Friday Night Lights'

Peter Berg, el que hasta la fecha iba a ser el encargado de producir la adaptación de 'Friday Night Light' a la gran pantalla, ha comunicado que "No habrá película. Hablamos sobre ello, algunas personas pensaban que era una buena idea, otras no; he llegado a creer que probablemente no es una buena idea y dudo seriamente que vaya a suceder."



Hace poco más de dos meses Connie Britton dejaba caer en el programa estadounidente "Watch What Happens: Live" que, pese a haber recibido un guión del proyecto en agosto, Kyle Chandler, su marido en la ficción, no estaba tan encantado con la idea de hacer la esperada película que serviría de culminación de una serie que se mantuvo cinco temporadas en antena.



No es la primera adaptación que se hace de la novela 'Friday Night Lights', ya que en 2004 fue adaptada al cine por el mismo creador y estuvo protagonizada por Billy Bob Thornton. Además la cadena estadounidense NBC ya emitió en 1993 una adaptación de 8 episodios titulada "Against the Grain".