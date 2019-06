El camino de Sophie Turner en 'Juego de Tronos' comenzó con una mentira

Sophie Turner hizo su gran debut como actriz interpretando a Sansa Stark en 'Juego de Tronos' cuando aún era una niña. Ahora que se encuentra en plena promoción de su última película, 'Dark Phoenix', la joven ha contado cómo llegó a la serie de HBO.

Lo cierto es que se apuntó al cásting de la serie junto a sus amigos como "algo gracioso que hacer". Además Turner no le contó a sus padres lo que iba hacer.

"No les dije a mis padres que había hecho un casting para 'Juego de Tronos', simplemente se enteraron", según ha contado a Vogue Paris.

¿Pero cómo se enteró la actriz de las audiciones? Nina Gold, la directora de cásting de la serie de HBO, visitó distintos colegios buscando jóvenes talentos. "Mis amigos y yo hicimos el cásting. Pensamos que sería algo divertido. Y después me llamaron. Mis padres se enteraron cuando estaba entre los últimos siete, y luego mi madre se asustó un poco y llamó a mi padre y me dijo: 'no sé si podemos hacer esto'. Pero mi padre dijo 'cállate, esto es lo que ha querido toda su vida. Tienes que dejarla que disfrute de esa oportunidad'".

Finalmente, como todos sabemos, Sophie Turner consiguió el papel y su madre "se abalanzó sobre mí abrazándome y me dijo 'has conseguido el papel' y nos metimos en la piscina y comimos mucha pizza. Fue el mejor día de mi vida".

