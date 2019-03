Camila Mendes, de 'Riverdale', "termina con la dieta" después de superar sus trastornos alimenticios

La actriz de 'Riverdale' Camila Mendes, de 23 años, ha confesado que decidió cambiar su forma de pensar después de hablar con un médico naturópata sobre su "ansiedad" con la comida y su "obsesión" con la dieta.

"Formuló una pregunta fundamental de tal manera que me impactó: '¿En qué otras cosas podría estar pensando si no pensara todo el tiempo en su dieta?'. De repente recordé todas las actividades que amo que solían ocupar mi tiempo", escribe Camila Mendes en Instagram. "En algún momento de mi vida, permití que mi obsesión por ser delgada me consumiera y me negué a hacerme lugar en mi mente para otras inquietudes".

La actriz, que anteriormente reveló que una vez tuvo un trastorno alimenticio, se dio cuenta de que ya no disfrutaba de sus anteriores 'hobbies', su "pasión por la educación, el cine, la música", porque estaba demasiado concentrada en ser delgada.

En lugar de seguir sintiéndose "miserable", Mendes dice que ya no hará dieta: "He terminado de creer en la idea de que hay una versión más delgada y más feliz de mí en el otro lado de todo el esfuerzo incansable. Su tipo de cuerpo está sujeto a la genética, y mientras come alimentos ricos en nutrientes y hace ejercicio regularmente lo hará más saludable, no necesariamente lo hará más delgada, y el sistema actual no logra hacer esa distinción".

Tal y como cuenta la propia Mendes en este post de Instagram, hay una falsa idea de que "ser delgado es el tipo de cuerpo ideal". "Un cuerpo sano es el tipo de cuerpo ideal, y se verá diferente para cada persona. Estoy #donewithdieting". Además, es necesario aclarar que su personaje en 'Riverdale', Veronica Lodge, está muy ligado a la apariencia externa, la moda y la popularidad.

Actualmente 'Riverdale' se encuentra en medio de un parón por los Juegos Olímpicos de Invierno en Estados Unidos, pero volverá el próximo 7 de marzo con el capítulo 14 de su segunda temporada.