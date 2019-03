La cadena FX recrea el juicio de OJ Simpson en 'American Crime Story'

La TV movie de FX 'American Crime Story: The People vs. OJ Simpson' recreará el juicio al ex atleta, quien fue vinculado con la muerte de su esposa Nicole Brown Simpson.



Cuba Gooding Jr se pone en la piel de OJ Simpson en la TV movie que FX estrena el próximo 2 de febrero. Junto a él, Sarah Paulson ('American Horror Story'), John Travolta ('Pulp Fiction') y David Schwimmer ('Friends') completan el reparto.