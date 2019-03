Bryan Cranston: "Walter y Heisenberg es uno en sí mismo"

¿A quién le gusta interpretar más: Walter o Heisenberg? ¿Qué le depara a Walter esta temporada? ¿Cuál es tu escena favorita de la serie? ¿Cómo se siente con el final de la ficción? Son muchas las preguntas que haríamos a Bryan Cranston y Aaron Paul, protagonistas de 'Breaking Bad'.



La cadena AMC dio la oportunidad a unos cuantos seguidores de la serie para que entrevistaran a los protagonistas de la ficción, para que pudieran conocer cuál es el restaurante favorito en Alburquerque de Cranston o qué haría Jesse si sobreviviera a un apocalipsis zombie.



Tanto Cranston como Paul cuentan con una nominación a los premios Emmys por sus interpretaciones de Walter White y Jesse Pinkman. Sería el cuaro Emmy para Cranston y el segundo para Paul. La ficción registra una audiencia media de más de 2 millones de espectadores en lo que va de temporada. La quinta y última se estrenó el 15 de julio con récord de audienica: más de 2,9 millones.



PREGUNTA: Walt parece haber "heredado" la tranquilidad de Fring frente al negocio. ¿Cómo se ha preparado para este cambio en el personaje?

BRYAN CRANSTON: Una respiración profunda siempre viene bien, pero yo soy un corredor, no hago yoga (Giancarlo Esposito declaró que realizaba ejercicios de yoga para interpretar a Gus Fring). Walt respeta a Gus, de una singular manera; cómo se ha hecho a sí mismo, su absoluta determinación en lo que hacía. Y ahora que Walter es el jefe, creo que se notará un cambio en dirección hacia lo que aprendió de Fring.



P: Según avanza la serie, podemos ver más Heisenberg y menos Walter. Si tuvieras que elegir, ¿a quién le gusta más interpretar?

BR: No puedo diferenciar entre los dos, los siento muy cercanos. Walter/Heisenberg es uno en sí mismo. No los puedes separar, si no uno

moriría. Uno es el músculo, otro el cerebro. Y es muy divertido interpretar este tipo de personaje, convertido en un cabrón.



P: Se acerca el final de la serie, ¿cómo se siente?

BR: De hecho, con el final de la segunda parte de esta temporada, me sento

bien. Es una buena temporada y a los espectadores les gustará.



P: ¿Cuál es su escena favorita de 'Breaking Bad'?

AARON PAUL: Es una pregunta muy difícil de responder. Me gustan las escenas

más ligeras, porque es una serie muy oscura. El piloto fue genial, con la

escena en la que Walter y Jesse se reencuentran en el cajero. También

cualquier pelea con Bryan es divertida.



P: ¿Cuál es su escena o frase favorita de la serie?

AP: "This is my own private domicile, bitch". Definitivamente. Y cualquier escena en la que Jesse tiene la necesidad de decir "Yo" o "Bitch" me encanta.



P: Jesse todavía se refiere a Walter como señor White, a pesar de todo lo que han pasado juntos. ¿Por qué le sigue llamando así?

AP: No tengo ni idea. Pero cuando me viene a la cabeza mis años de colegio en Idaho, pienso en mis profesores como señor Link o señor Thompson, a pesar de que sé cómo se llaman, por respeto. Jesse solo llama una vez Walt al señor White.



P: ¿Seguirá viviendo en Alburquerque cuando termine la serie? ¿Cuál es su restaurante favorito?

BC: Sí, tengo una casa que me encanta. Volveré porque he pasado un tiempo maravislloso en la ciudad y tengo buenos amigos allí. En cuanto a los restaurantes, para salir a cenar me gusta ir a 'El Pinto', por la comida y el personal.



P: Si Jesse sobreviviera a un ataque zombie, ¿qué haría?

AP: Es la pregunta más grande que he escuchado. Creo que Jesse encontraría una especie de bunker, lo llenaría de Funyons y Cheez Whiz (patatas fritas), se escondería y disfrutaría de la vida solo.