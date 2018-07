Bryan Cranston ya tiene serie para su vuelta a televisión

Cualquier nuevo proyecto televisivo en el que Bryan Cranston se involucra, se convierte en noticia. El actor se ha unido al equipo de la serie de ciencia ficción 'Electric Dreams: The World of Philip K. Dick'.



Cranston, conocido por interpretar a Walter White, interpretará a Philip K. Dick, autor de novelas de ciencia ficción que inspiraron 'Blade Runner' o 'Minority Report'.



'Electric Dreams: The World of Philip K. Dick' contará con la producción de Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica'), ganador de un Emmy, y el guión de Michael Dinner ('Justified'). Cranton también será productor ejecutivo de la serie ha sido encargada por Channel 4, cadena para la que Sony Pictures Television producirá el show además de distribuirlo internacionalmente.



Esta antología constará de 10 episodios detrás de los cuales también se encontrarán, como productores ejecutivos, James Degus, Isa Dick Hackett o Kalen Egan, según informa Variety.