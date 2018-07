Bryan Cranston quiere volver a ser el padre de 'Malcolm'

No sería extraño que las networks estadounidenses hicieran caso a Bryan Cranston tras ver la fiebre por los revival. Tras las nuevas temporadas de 'Expediente X', 'Prison Break', 'Las Chicas Gilmore' o 'Madres Forzosas', la nueva ficción que podría volver a la televisión es 'Malcolm in the middle', que se finalizó hace 10 años en Fox.



Según informa Indiewire, Bryan Cranston ha afirmado durante el Maui Film Festival que le encantaría hacer una nueva temporada de la recordada comedia con el reparto original: "Por supuesto, espero que sí. Realmente lo quiero hacer por la única razón de que echo de menos a esta gente y sigo en contacto con ellos. Los chicos lo están haciendo genial y Jane Kaczmarek lo está haciendo maravillosamente y me encantaría hacerlo".



La serie se estrenó en Fox en el año 2000 y finalizó hace 10 años. Aunque hemos podido ver alguna que otra reunión de su reparto original. Con motivo del final de 'Breaking Bad', Cranston no dudó en reirse de sí mismo con un 'scketch' interpretando a Hal de nuevo, que se despierta tras una pesadilla en la que se había convertido en un traficante de drogas.