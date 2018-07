El personaje de Walter White ha marcado la carrera de Bryan Cranston. Para el actor, la frase "I am the one who knocks" ("Yo soy el que llama" en inglés) supuso un punto de inflexión en el personaje de 'Breaking Bad'.



En una entrevista con The Jess Cagle Interview del portal Entertainment Weekly, Cranston habla sobre la famosa frase: "Fue un periodo de transición para él, donde vimos remanentes..." [...] Nunca hubo intercambio entre Walter White y Heisenberg. Nunca hubo un tirón de palanca. Fue gradual. Se fue perdiendo a Walt y ganando algo más de Heisenberg. Y entonces cambia".



El momento en que Walter White pronuncia la recordada frase es en la cuarta temporada de la serie de AMC durante una discusión con su mujer Skyler (interpretada por Anna Gunn).