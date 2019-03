Bryan Cranston se emociona con 'Breaking Bad'

"Vi la cara de mi hija y no quería hacerlo, no podía". Un emocionado Bryan Cranston recordó en el programa 'Inside the Actors Studio' una de las escenas que más le costó rodar de 'Breaking Bad'.



Se trata del momento en que su personaje, Walter White deja morir a Jane, la novia de Jesse Pinkman, interpretada por Krysten Ritter (protagonista de 'Jessica Jones').



"Walter White escucha a Jane toser y va a verla por instinto humano, y antes de llegar a ella se detiene y piensa: 'Espera un minuto. Ella es una adicta. Tiene a Jesse metido en la heroína. Lo va a matar. Es mejor si no hago nada, pero es una niña pequeña, es lo suficientemente joven como para ser mi hija'", dice el actor.



En ese momento, durant el programa 'Inside the Actors Studio' de esta semana, Cranston se rompe y confiesa: "Vi la cara de mi propia hija en su lugar… y no quería, no lo planeé (…) Supongo que por eso cerré mis ojos".



Esta es la escena que recuerda Bryan Cranston: