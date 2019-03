Bryan Cranston deja de 'cocinar' para dirigir 'The Office'

Walter White ha reconducido su carrera: ha dejado de traficar con cristal y ahora el señor White se pone al frente de una oficina. ¿El final de 'Breaking Bad'? No convencería mucho a los seguidores de la serie de AMC... El actor Bryan Cranston se pone tras las cámaras para dirigir uno de los capítulos de la nueva temporada de la comedia 'The Office'.



El "chivatazo" lo ha dado el actor Rainn Wilson, que en su cuenta de Twitter ha publicado una foto de Cranston en el set de rodaje de la sitcom con él y este comentario: "Free meth for The Office! (look who's directing...)" (Cristal gratis para la oficina (mirad quién dirige).



No es la primera vez que Bryan Cranston dirige. Ya lo hizo en la serie 'Malcolm In The Middle', en la comedia 'Modern Family' y ha dirigido algún capítulo de la seire que protagoniza actualmente, 'Breaking Bad'.