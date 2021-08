Britney Spears responde a las críticas sobre sus topless: "Llegué a este mundo desnuda"

Desde hace varios años, la princesa del pop Britney Spears está reivindicando a la justicia americana que le quiten su tutela a sus padres: James Parnell Spears y Lynne Spears, así como de varios managers que le impiden vivir como a ella realmente le gustaría. Las redes sociales la apoyan y le demuestran su cariño a diario mediante el hashtag #FreeBritneySpears.

Ha sido tal el apoyo mediático que ha recibido la artista por parte de sus seguidores, y de incluso otras estrellas de Hollywood como Cher o Sarah Jessica Parker, que hace tan solo unos días, James Parnell Spears declaró que renunciaba a la tutela de Britney.

Ahora, la cantante ha querido compartir en Instagram varias fotografías de ella en topless y ha detallado muchas cosas, como por ejemplo, el motivo por el que su pecho parece más grande.

"No chicos, no me he operado las tetas en tan solo una semana, ni estoy embarazada. ¡Tengo tetas en estas fotos porque me he hinchado a comer!", comenzó escribiendo la cantante en su último post.

"Antes de mostraros más fotos de mi cuerpo, quiero que entendáis mis pensamientos sobre exponer mi piel. En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer está sexy y quieren quitarse una capa de ropa, y no, no estoy hablando en un club de striptease o de una actuación. Solo en una escala práctica de estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano, ¡es ridículo! Y la reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de quitarse una prenda es 'Maldita sea, me siento mejor', por eso crees que te ves mejor", continuó Britney.

"He tenido mil millones de shows en los que he hecho eso y para mi sorpresa, a veces no me veía tan bien, de hecho en demasiadas ocasiones y es vergonzoso, pero en mi imaginación, ¡me sentía genial!".

"Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo. De todos modos, apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo ahora… Bueno, es porque llegué a este mundo desnuda, y honestamente, siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera".

"Quería verme a mí misma de una manera más ligera: desnuda, como la forma en que nací, y para mí, mirar hacia atrás en mis fotos es una locura verme en mi forma más pura porque evidencia que el dolor duele, pero las lágrimas y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer, una bella mujer sensible que necesita mirarse en su forma más pura", prosiguió la cantante de 'Toxic'.

Además, declaró que no volvería a hacer topless nunca más: "No haré topless de nuevo en mi vida porque eso sería monótono y aburrido, pero siempre ayuda cuando necesitas ser iluminado, y admito que los comentarios del hashtag #FreeBritney cuando me quité la camisa fueron jodidamente divertidos".

"El movimiento tiene un significado mucho más profundo para mí de lo que puedas imaginar, mis fans siempre han sido increíbles y los amo a todos. Además, esto fue grabado ayer, en el santo domingo", concluyó haciendo una referencia cariñosa a sus seguidores.

Seguro que te interesa:

La madre de Britney Spears rompe su silencio sobre la batalla entre su hija y su exmarido