Britney Spears canta 'Baby One More Time' con James Corden en Carpool Karaoke

La princesa del pop revivió sus grandes éxitos junto al presentador del programa 'The late late show'. 'Baby One More Time', 'Womanizer', 'Toxic' y 'Oops I did it again' no faltaron en este paseo por Los Ángeles. Spears ha lanzado recientemente un nuevo disco, 'Glory', y la cadena Lifetime prepara una TV movie basada en su vida.