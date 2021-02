'Los Bridgerton': El revelador guiño que Nicola Coughlan (Penelope Featherington) escondió a plena vista en el primer capítulo

Si eres uno de los muchos fans que se han rendido ante los tejemanejes de la aristocracia británica, las escenas sensuales y el misterio de Lady Whistledown, te traemos un nuevo secreto de 'Los Bridgerton'.

La serie de la factoría de Shonda Rhimes está dando mucho que hablar, y también ha dado lugar a muchas especulaciones a lo largo de sus capítulos por la misteriosa identidad de la incisiva y anónima escritora que comenta los cotilleos de los miembros de la sociedad. Si aún no lo has descubierto mejor que no sigas leyendo si no quieres spoilers.

'Los Bridgerton' | Netflix

Pues bien, una vez finalizada la primera temporada y con la 2 ya en marcha, Nicola Coughlan, que da vida a Penelope Featherington, ha revelado el gran guiño que ella misma escogió y escondió a plena vista en su primera aparición.

"Ok tengo curiosidad, ¿alguien ha visto ya el masivo easter egg sobre Penelope en la primera escena de Bridgerton?", pregnuntaba la actriz en su cuenta de Twitter.

Ante los miles de mensajes recibidos, Nicola consigue un ganador, que pregunta, "¿la pluma?", a lo que responde "¡¡Ding Ding Ding!!".

Aunque la mayoría de fans no habían podido hacer la conexión, Coughlan ya dio una pista sobre su sorprendente identidad como Lady Whistledown básicamente en su primera aparición.

"Cuando grabé la primera escena de Penelope elegí un elemento de atrezzo yo misma, una enorme enorme pluma que se parecía mucho a... 'La pluma de escribir'". Sin duda un guiño muy interesante a su verdadero personaje. Aunque no es la primera vez que Nicola es noticia por lo que hizo en su primer día, y es que ella misma confesó que "apuñaló a su compañera", la actriz que hace de Eloise Bridgerton. Todos los detalles los puedes ver en el vídeo de arriba.

