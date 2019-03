'Breaking Bad' ya tiene fecha de regreso

Muchos calendarios tendrán marcado en rojo el día 11 de agosto. Es la fecha para el regreso de 'Breaking Bad', según anunció ayer la cadena de cable estadounidense AMC.



Según informa The Hollywood Reporter, la cadena estrenará 'Talking Bad' ese mismo día tras la emisión del esperado episodio. 'Talking Bad' será un programa de media hora de duración que comentará los acontecimientos ocurridos en 'Breaking Bad'. AMC ya emite este formato con éxito tras los capítulos de 'The Walking Dead', 'Talking Dead'.



"Vamos a rodar los ocho primeros episodios, luego nos tomaremos un respiro en la producción de cuatro meses antes de volver a rodar, y los últimos ocho episodios se emitirán el próximo año". Bryan Cranston ya adelantó cómo sería la última temporada de la ficción ganadora de 6 premios Emmy.



En verano de 2012 se estrenó la primera tanda de 8 capítulos con gran éxito de audiencia (cerca de 3 millones vieron el primer capítulo). Los ocho primeros episodios emitidos registraron una audiencia media 2,6 millones de seguidores, un crecimiento del 39% respecto a la anterior.



"Acabo de leerme el primer episodio de la última temporada de 'Breaking Bad' y no puedo expresar con palabras lo que he experimentado. ¡Madre Santa!". Así de efusivo se mostró Aaron Paul en Twitter cuando tuvo entre sus manos los guiones del final de la serie.