Boicotean 'Homeland' por considerarla racista

Artistas egipcios, contratados para hacer grafitis en un decorado de la serie de Showtime 'Homeland', han revelado que boicotearon la producción por considerarla "racista" haciendo pintadas con las que se mofaron de la misma y que han aparecido en episodios ya emitidos de la actual quinta temporada.



Una de los grafiteros, Heba Amin, ha explicado a los medios que lo hicieron para desautorizar a la serie estadounidense y poner en evidencia que "no saben nada de la región y de los temas que están mostrando" al público, esto es, el mundo árabe y musulmán, y el terrorismo islamista.



El pasado verano, Amin y el grafitero egipcio-alemán Caram Kapp fueron llamados por el artista y editor Stone para viajar a Berlín y realizar pintadas en árabe que dieran un toque de realismo a un set de la serie 'Homeland', que recreaba un campo de refugiados sirios en Jordania. Los grafiteros se lo pensaron dos veces, debido a la fama de la serie, pero finalmente decidieron hacerlo para demostrar la falta de exactitud y los errores que aparecen en 'Homeland'.



"Al principio, decidimos hacer pintadas que sólo muy pocos podían entender, como expresiones populares árabes, que tienen un doble sentido. Pero cuando vimos que nadie se daba cuenta de lo que hacíamos (en el set), empezamos a improvisar y a escribir cualquier cosa, incluso sin sentido", relató Amin. En algunas de las pintadas, se pueden leer insultos directos a la serie, como "'Homeland' es racista" y "'Homeland' es un chiste, pero no nos hizo reír", pero también otros mensajes menos obvios como "'Homeland' es una sandía", expresión que en árabe coloquial significa estúpido o vacío.



Ahora han decidido revelar su "misión secreta" coincidiendo con el estreno de la quinta temporada de 'Homeland' la semana pasada en EEUU y a los pocos días en medio mundo. La joven grafitera aseguró que es "increíble" ver su trabajo en la pantalla, en uno de los episodios de la serie, así como la reacción positiva de muchos, que están celebrando la denuncia de los artistas egipcios.



Esto "ha llegado mucho más lejos de lo que podíamos imaginar", dijo Amin, quien admitió que, de no haberlo hecho público, pocos se habrían dado cuenta de los mensajes escritos por ella y Kapp en los muros de "Homeland", en los que sólo aparecen pocos segundos. La artista se mostró satisfecha por el "éxito" logrado y reveló que en ningún momento tuvieron miedo a ser descubiertos, ya que "sabíamos a lo que nos exponíamos" llevando a cabo este desafío.



La serie de Showtime, que ha ganado muchos premios, relata las misiones de una agente de la CIA, bipolar y meticulosa (Claire Danes) en países árabes y musulmanes, desde Oriente Medio hasta Pakistán, y no es la primera vez que genera polémica por su inexactitud en los diálogos o en los sets, a pesar del gran éxito que está teniendo.