¿13 años ya? La inesperada imagen que Blake Lively ha compartido con todo el cast de 'Gossip Girl'

Todos recordamos 'Gossip Girl' y a su increíble elenco. Y aunque hayan pasado 8 años desde su capítulo final, muchos siguen siendo fans de los cotilleos que sucedían en el Upper East Side de Manhattan.

Serena Van der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Bass, Nate Archibald y Dan Humphrey eran los protagonistas principales de la serie y consiguieron marcar tendencia en toda una generación con los excéntricos looks, dignos de la época.

Blake Lively fue una de las principales protagonistas, y aunque siempre ha demostrado tenerle un especial cariño a su personaje (Serena), no suele recordar activamente su paso por la serie, pero ahora ha sorprendido a todos sus seguidores con una nostálgica publicación, rememorando aquellos años. Una fotografía que no tiene desperdicio con la mayor parte de sus compañeros, mostrando cómo pasa el tiempo y cómo lucían en aquellos años, que no parecían tan lejanos.

Puedes encontrar la nostálgica publicación en el vídeo de la noticia.

