Aunque todavía quedan muchos meses para poder disfrutar de 'Better Call Saul', cada día vamos conociendo más detalles de esta nueva serie que comenzará en febrero de 2015 y que es uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada.

En el nuevo 'teaser' , de apenas 10 segundos de duración, aparece el abogado Saul Goodman diciendo: "Apuesto a que si estuviésemos en una iglesia ahora mismo, recibiría un gran '¡Amén!'. ¿Están conmigo señoras y caballeros?".

'Better Call Saul' estará compuesta de dos temporadas, la primera estará protagonizada por Bob Odenkirk y constará de 10 capítulos y la segunda de 13 espisodios. El 'spin off' no será únicamente una precuela, sino que, a través de saltos en el tiempo, se ambientará antes, durante y después de 'Breaking Bad'.

'Better Call Saul' girará en torno a Saul Goodman, personaje de 'Breaking Bad' que llegaba a la serie en la segunda temporada y que se convirtió en un secundario habitual de la misma.