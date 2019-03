Saul Goodman ya cuenta con su propia canción, como tuvo en su momento Heisenberg. La serie 'Better Call Saul', el 'spin off' de 'Breaking Bad' centrado en la figura del abogado de Walter y Jesse, llegará a AMC el próximo mes de febrero. Hasta su estreno, la cadena de cable ha lanzado varios teaser y primeras imágenes de la serie.



'Better Call Saul: The Song' es como se llama el vídeo y la canción, interpretada por Junior Brown, cantante de country que además protagoniza el videoclip lanzado y en el que se incluye alguna que otra escena de la serie.



Vince Gilligan y Peter Gould co-creadores de la serie y el compositor Dave Porter (responsable de la banda sonora de 'Breaking Bad'), son los autores de un tema que ya podéis bailar y disfrutar hasta que se estrene una de las ficciones más esperadas para la próxima temporada.