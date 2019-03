La cadena AMC ha publicado el primer avance del 'spin off' de 'Breaking Bad'. 'Better Call Saul' está creada por Vince Gilligan y Peter Gould y gira en torno al abogado de Walter White, Saul Goodman. La ficción contará con dos temporadas, a pesar de que no se estrenará hasta febrero de 2015. La primera estará compuesta por 10 capítulos y la segunda por 13 y cada vez ya se conocen más detalles de esta nueva serie dramática con tintes de humor negro.



En el teaser de apenas 10 segundos de duración, podemos ver al abogado Saul Goodman, interpretado por el actor Bob Odenkirk. Además se revela la fecha en que la serie será estrenada: febrero de 2015.



'Better Call Saul' estará centrada en Saul Goodman, personaje de 'Breaking Bad' que llegaba a la serie en la segunda temporada y que se convirtió en un secundario habitual de la misma. De hecho, el excéntrico abogado de Walter White llegó a tener su propia webserie que se pudo ver en la web de AMC.