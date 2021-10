Beren Gökyıldız, Öykü en 'Mi hija', sorprende revelando que su canción favorita es en español

'Mi hija' ha supuesto una éxito espectacular en las noches de Antena 3 logrando mantener a los espectadores pegados a la pantalla. La historia de Demir y Öykü consiguió cautivar a los fans cogiendo mucho cariño a las aventuras que vivieron a lo largo de los 90 capítulos que duró la serie.

Pero los fans de 'Mi hija' ya no podrán seguir disfrutando de esta historia tan entrañable ya que la serie ha llegado a su fin. A pesar del final, parece que Beren Gökyıldız, que interpreta a Öykü, no se olvida de su público en hispanohablante y les ha querido regalar esta sorpresa.

Durante una entrevista con People en Español la joven actriz ha desvelado que se siente muy agradecida por toda la fama que ha adquirido con 'Mi hija'. De hecho ella misma afirma que le encantaría poder "abrazar a todos" sus seguidores.

Más adelante ha lanzado un mensaje a sus seguidores hispanohablantes, a los que guarda gran estima confesando que habla "un poco " de español. Beren también admite que, aunque tan solo conoce "algunos saludos y palabras sencillas", le gusta mucho la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee 'Despacito'.

Además, confiesa que es muy aficionada a ver series llegando a admitir que le "gustan mucho las series asiáticas". Pero tampoco se olvida de las series en español, y cuenta que ha visto "algunas en español", pero que "no recuerda el nombre" de las que ha disfrutado.

'Mi hija' | Antena 3

Bugra Gulsoy, Demir en 'Mi hija', ya ha olvidado a su personaje

El final de 'Mi hija' ha sido duro para muchos seguidores de la serie dejando un gran vacío después de haberse encariñado tanto con la historia que nos brindaron en Antena 3 tanto Demir como Öykü. Y parece que Bugra Gulsoy, que interpreta a Demir, ya ha dejado atrás por completo a su personaje.

Con esta publicación en Instagram muestra a sus seguidores el nuevo look que ha adoptado y que ya no queda nada de Demir. Además, según parece, el actor está preparando una serie llamada 'Imposible', siendo más que probable que el motivo de su nuevo look sea su nuevo personaje.

Seguro que te interesa:

Así es Tugay Mercan, el mejor amigo de Demir en 'Mi hija': Su largo historial amoroso y su último cambio de look