'Beowulf' se convierte en serie de televisión

La cadena estadounidense de ciencia ficción por excelencia, SyFy, no cesa en llenarse de proyectos para el año que viene. Después de que anunciara que ya se encuentra en el desarrollo de una serie basada en la película '12 monos', ahora le llega el turno a la literatura... y también al cine.



Y es que Syfy ya se ha asociado con Matt Greenberg, quien ya se encargó del libreto de la cinta '1408' o 'El imperio del fuego', para adaptar uno de los poemas más antiguos de la literatura, 'Beowful'. La compañía describe el proyecto como "la adaptación del poema épico clásico que examina el ascenso del héroe al poder y de su lucha con el monstruo Grendel", según ha informado The Hollywood Reporter.



Brian Hamilton ('What Do Women Want'), Michael Chechik ('Artic Air'), Andrew Cosby ('2 Guns'), Paulo de Oliveira ('El chico de la bahía'), y también el propio Greenberg, son quienes se encargaran de las labores de producción de la nueva serie de Syfy.



'BEOWFUL' EN EL CINE

Pero la de Syfy no será la primera adaptación del poema clásico a la pantalla. Pues ya ha sido llevada al cine en tres ocasiones. La última fue en 2006 de la mano de Robert Zemeckis, el director de la saga de 'Regreso al futuro'.



La cinta estuvo protagonizada por Robin Wright ('La princesa prometida'), Anthony Hopkins ('El silencio de los corderos') y Angelina Jolie ('Inocencia interrumpida'). Previamente, en el 2005, el director canadiense Sturla Gunnarsson también adaptó 'Beowful' a la pantalla grande en el largometraje 'Beowful & Grendel'. Una película que estuvo protagonizada por Gerard Butler ('300') y Sarah Polley ('Las vidas posibles de Mr. Nobody').