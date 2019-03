"Esto un asunto muy serio y no podemos mirarlo de otra manera que con horror", ha señalado durante su comparecencia en la cámara para explicar lo que se ha convertido en uno de las mayores crisis de la cadena pública británica en su historia.



Savile, fallecido el año pasado y acusado ahora de haber cometido abusos contra mujeres, incluidas niñas de 12 años, fue durante años uno de los rostros más populares de la BBC, presentando programas en horario de máxima audiencia, especialmente en la década de los setenta y los ochenta.



Entwistle, que asumió su cargo en agosto, ha comparecido ante el Parlamento sólo un día después de que el Primer Ministro David Cameron afirmara que la BBC tenías "serias cuestiones que responder". El responsable de la BBC ha reconocido que la cadena ha tardado "demasiado" en encarar la crisis, pero ha justificado este retraso en que no se quería interferir en la investigación policial.



Preguntado por si era probable que los casos de abusos a niñas y jóvenes estuvieran generalizados en la BBC ha contestado que la dirección todavía no tiene "suficiente" información como para "saber si fueron endémicos". "La clave para mi es saber la extensión y la única manera de contestar esa cuestión es con investigando tan profundamente y ampliamente como podamos para averiguarlo", ha señalado.



La policía abrió oficialmente una investigación el pasado viernes ante la sospecha de que podría haber más de 200 mujeres víctimas de abusos. Tras conocerse el caso, Entwistle y otros directivos de la BBC han recibido presiones para explicar por qué los rumores sobre el comportamiento de Savile no fueron investigados antes.