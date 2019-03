BBC adaptará la nueva novela de JK Rowling

JK Rowling ha confesado estar encantada con que la BBC lleve a cabo el proyecto. "Siempre sentí que, si llegara a producirse, la adaptación de esta novela funcionaría mejor en televisión", ha añadido.



Rowling colaborará estrechamente en el proyecto, cuya duración y número de capítulos será decidido una vez que el proceso de adaptación haya comenzado. El proyecto cuenta con el beneplácito del director del canal BBC One, Danny Cohen, junto al responsable de BBC Drama, Ben Stephenson, y está previsto que vea la luz a lo largo de 2014, según informa The Hollywood Reporter.



Desde su publicación el pasado 27 de septiembre, 'The Casual Vacancy' ha suscitado críticas de todo tipo. Para Michiko Kakutani, de 'The New York Times', la novela es "tan intencionalmente banal, tan deprimentemente estereotipada que 'The Casual Vacancy' no es sólo decepcionante, es aburrida".



Theo Tait, de 'The Guardian', opina que la obra es "ambiciosa en sus temas, pero determinantemente rutinaria en su estilo y su forma". Por otro lado Lev Grossman, de la revista Times, califica el trabajo de Rowling como "una magnífica y elocuente novela de la Inglaterra contemporánea, llena de inteligencia literaria".



'The Casual Vacancy' narra la historia de los habitantes de un pequeño pueblo inglés cuya perfecta fachada esconde los conflictos que sufren sus ciudadanos. Los ricos están en guerra con los pobres, los adolescentes luchan contra sus padres y maridos y mujeres discuten constantemente.



En España 'Una vacante inesperada' (como se ha traducido el título del libro) verá la luz el próximo 19 de diciembre de la mano de la editorial Salamandra. El lanzamiento estaba previsto para 2013, pero la empresa se vio obligada a adelantar la fecha cuando un grupo de fans de 'Harry Potter' empezó a publicar en Internet una traducción alternativa. Esta editorial también es la responsable de la publicación en España del resto de libros de J.K. Rowling.