Barney Stinson ya tiene estrella en el Paseo de la Fama

Comenzó cuando apenas era un niño siendo 'Un médico precoz' y ahora es un mujeriego patologico y genial en 'Cómo conocí a vuestra madre'. Neil Patrick Harris ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Barney Stinson es, sin duda alguna, uno de los personajes más carismáticos, pintorescos y desternillantes que han desfilado por la pequeña pantalla en los últimos años. Un rol magistral que le ha dado fama mundial y que ha conseguido que, a sus 38 años, su estrella luzca en el Walk of Fame de Hollywood.



"Por desgracia, no será la primera vez que me han pegado en la acera de enfrente de la Sala de Frolic", bromeó Harris durante su discurso que estuvo plagado de chistes y gracietas que hicieron las delicias de los asistentes.



Se lo dedicó a su familia: "Ahora mismo, mis gemelos, Gedeón y Harper, son demasiado pequeños para entender este honor. Pasan la mayor parte del tiempo haciendo pis y vomitando encima de mí. Pero, seamos honestos, eso es probablemente lo que va a pasar todas las noches a mi estrella aquí fuera del bar de Frolic", dijo arrancando las carcajadas del público.



En un tono algo más serio dijo que "algún día, cuando sean mayores" los traerá a este lugar para lleno de orgullo decirles, "ñiños, su viejo era la 587 estrella de Hollywood en la categoría Televisión. Y Dios, ¡suena bien!".



También agradeció a su pareja, David Burtka, del que afirmó que es lo que más que nada en el mundo antes de bromear. "A excepción de esta estrella", siguió promeando Harris que en este día tan especial estuvo acompañado por Jason Segel, uno de sus compañeros de reparto en 'Como conocí a vuestra madre' y por el director Joss Whedon, con el que trabajó en la miniserie de televisión 'Dr. Horrible's Sing-Along Blog'.