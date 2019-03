The Hollywood Reporter recomienda 'Gran Hotel' entre las series internacionales

Es el momento de las listas con lo mejor y lo peor, una recomendación encubierta para disfrutar de las mejores series durante estas vacaciones navideñas. El último listado en publicarse ha sido el del portal The Hollywood Reporter en el que recopila las 10 mejores series internacionales de 2013 (porque la ficción de este año que termina no ha tenido un solo acento).



La danesa 'Borgen' encabeza este ranking, seguida de la coreana 'Boys Over Flowers' y la británica 'Broadchurch'. El acento español llega con la serie de Antena 3 'Gran Hotel', que describen como "locamente adictiva".



Otra de las series recomendadas por The Hollywood Reporter es 'Hostages', no el remake de CBS, sino el original de Israel. La irlandesa 'Moone Boy' y la australiana 'Please Like Me' también se encuentran en este listado de las mejores series extranjeras de 2013.



Una de las series revelación del año (que ya cuenta con remake estadounidense en camino) es la francesa 'Les Revenants'. Otra ficción con acentro francés es 'The Sprial', que junto a 'The Straits' (Australia) cierra el ranking de The Hollywood Reporter.