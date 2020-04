Alyssa Milano ha roto su silencio para explicar por qué no se ha pronunciado antes sobre las acusaciones de abuso sexual contra el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden.

Sus palabras han sido recibidas con gran indignación por la que fuera su hermana en 'Embrujadas', Rose McGowan, gran precursora del movimiento #MeToo.

Milano explicaba en el programa de Andy Cohen: "He apoyado a Joe Biden y ha habido acusaciones contra él de agresión sexual... No he dicho nada públicamente sobre esto, y si lo recordáis me costó mucho tiempo decir algo sobre Harvey públicamente también.

Creo que aunque debemos creer a las mujeres y es algo importante lo que eso significa porque durante mucho tiempo la norma ha sido no creerlas. Así que como sociedad tenemos que cambiar eso, pero no significa hacerlo en detrimento de no darles a los hombres su debido proceso e investigación. He sido muy activa sobre mi apoyo a Biden, le conozco desde hace mucho tiempo. Hice mis deberes y el artículo que destacó para mí fue que Times Up decidiera no aceptar su caso...

He hecho el trabajo y hablé con Times Up y no me siento cómoda desechando a un hombre decente que he conocido durante 15 años en este momento de caos absoluto sin que haya una investigación".

La polémica ha explotado con la respuesta pública de McGowan.

"Eres un fraude. Esto va de que los medios asuman su responsabilidad. Vas a por Trump y Kavanaugh diciendo que crean a las víctimas. Eres una mentira. Siempre has sido una mentira. El corrupto Comité Nacional Demócrata está metido en la campaña de desacreditación de Tara Reade, y tú también. VERGÜENZA".

Alyssa, por su parte, no ha dudado en responder a su 'hermana' en un tono conciliador.

"Continúo apoyando y aplaudiendo tu valentía y reconozco la gente que has ayudado a lo largo del camino, Rose. Que estés bien y a salvo".

Seguro que te interesa

'Embrujadas': El comentado mensaje de Alyssa Milano a Shannen Doherty tras comunicar que vuelve a padecer cáncer