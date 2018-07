Así vuelve 'Expediente X'

"Mi nombre es Fox Mulder...", así comienza la vuelta de 'Expediente X'. "Desde niño, he estado obsesionado con los inexplicables fenómenos que ocurrían alrededor del mundo. Esta es mi hermana, desaparecida cuando tenía 12 años. Creí que fue una abducción extraterrestre. Mi obsesión me llevó al FBI, donde investigué casos paranormales para la unidad conocida como Expedientes X", conlcuye ese primer y espeluznante minuto.



Tras una última temporada en la que no estuvo el agente Mulder (David Duchovny), parece que tendrá máximo protagonismo en esta nueva etapa. Tanto, que el primer minuto de los nuevos capítulos está protagonizado exclusivamente por él.



En el clip de un minuto de duración, que puede verse en la web doyoustillbelieve.com, el agente Mulder va dejando diferentes fotografías a lo largo de su vida mientras su voz en off explica parte de esos momentos. Un estupendo vídeo que seguro que encantará a los seriéfilos más nostálgicos.