Así habló Naya Rivera sobre Catwoman, su papel póstumo que ahora ve la luz en este vídeo

En julio de 2020 la trágica noticia de la muerte de Naya Rivera, conocida por su papel en la serie musical 'Glee', golpeó al mundo de Hollywood. Ahora, ha salido a la luz un detrás de las cámaras de la película de animación 'Batman: The Long Halloween, Part One', inspirada en los comics de los 90' con el mismo nombre, y en la cual la actriz puertorriqueña daba voz a Catwoman.

En este extra sobre la película de animación se puede ver a Naya hablando sobre la importancia que tiene su personaje y que era necesario traerlo: "Obviamente hay un significado especial por traer a Catwoman", contó en este making of que publica en exclusiva ET, "Todas las actrices a las que he admirado han podido hacer de Catwoman de alguna manera. Es un honor poder participar como ella en esta película". Este fue el último trabajo que hizo Naya antes de su triste fallecimiento en el verano de 2020, hace ahora poco menos de un año. Puedes ver el tráiler de la película de animación en el vídeo de arriba.

Esta fue la tragedia que se llevó a Naya Rivera

Tras salir a navegar con su hijo, Naya y Josey cayeron al lago. Por fortuna, el joven se encontraba a salvo en el barco, con el chaleco salvavidas puesto. Aún así, la actriz puertorriqueña fue encontrada días más tarde en el lago Piru, al norte de california.

George, el padre de Naya, ha querido compartir cómo se siente, y cual fue el verdadero acto final de su hija: "Es el mismo mantra que usó durante su vida, ya sabes, preservación, seguir adelante, cuando las cosas se ponen difíciles, hay que seguir empujando. Simplemente te muestra la fuerza de la persona". A estas declaraciones en ET, añade: "Se convirtió en todo para ella. Se centró mucho en él y él iba creciendo conforme ella se convertía en madre, ella se inclinó hacia eso, se metió en eso y la palabra que quiero usar es madurez. Se volvió muy madura como persona y estaba muy receptiva con los sentimientos del resto de personas".

Así consiguió salvar Naya a su hijo en un último acto de fuerza, que es como ha querido recordar George a su hija.

