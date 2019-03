Así comienza 'Jessica Jones'

La nueva serie de Netflix y Marvel cuenta la historia de Jessica Jones (Krysten Ritter), una mujer que, después de vivir un traumático suceso durante su etapa como superheroína, decide empezar una nueva vida como investigadora privada dejando a un lado sus poderes. Cierran el reparto David Tennant (Kilgrave), Rachael Taylor (Trish Walker) y Mike Colter (Luke Cage).



La plataforma de televisión lanzó ayer en primicia a través de su cuenta de Twitter la cabecera de la serie, que se estrena el 20 de noviembre y se suma a 'Daredevil', 'Orange is the new balck' o 'House of cards'.