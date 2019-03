La revista 'Forbes' ha publicado un año más el ranking de los actores televisivos mejor pagados en EEUU. Los protagonistas de 'Dos Hombres y medio' lideran un año más la lista. Ashton Kutcher y Jon Cryer, con 19,5 millones de euros y 14,25 millones respectivamente.



La lista se ha confeccionado sumando los ingresos durante el periodo junio 2013-junio 2014, incluyendo también los beneficios procedentes de la publicidad y otras campañas. Completa el podio el protagonista de 'Navy: Investigación criminal', Mark Harmon, con 14,25 millones de euros ingresados en el último año.



Mucho dinero pero pocos premios, ya que ninguno de los tres estaba nominado a los premios Emmy que se entregaron este lunes. Tampoco estuvo presente Neil Patrick Harris, protagonista de 'Cómo conocí a vuestra madre', que se ha embolsado 13,5 millones.



En cambio, Kevin Spacey ('House of Cards') y Jim Parsons ('The Big Bang Theory'), estaban nominados a mejor actor de drama y comedia respectivamente. Spacey se fue con las manos vacía, pero no estará muy triste con los 12 millones de euros que ha ganado este año. En cambio, Parsons ha recogido su cuarto Emmy por la serie que le ha incluido en el "club del millón" y con la que ha ganao 9 millones de euros este año.



Completan el reparto Patrick Dempsey (12 millones), Tim Allen (11,25 millones), Simon Baker (9,75 millones), Johnny Galecki (8,25 millones) y Jason Segel (8,25 millones).