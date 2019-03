Ashley Green protagonizará la nueva serie de ABC

La actriz de 'Crepúsculo' Ashley Greene amplía horizontes más allá del mundo vampírico y da el gran salto a la pequeña pantalla. Greene protagonizará una nueva serie en la cadena ABC, 'Americana', una producción que girará en torno al opulento mundo de la moda.



Así, Greene dará vida a Alice, una joven diseñadora que empieza a trabajar para el legandario modisto Robert Soulter, según adelanta el portal The Hollywood Reporter. Alice se verá envuelta en medio de la vida laboral y profesional de este diseñador, que ha creado un imperio de la moda junto a su familia.



Para interpretar al diseñador los productores han escogido a Anthony LaPaglia, en un papel bien diferente al que le ha hecho famoso, el agente Jack Malone de 'Sin Rastro'. En 'Americana' será un diseñador prestigioso pero también un cabeza de familia implacable con los suyos.



Pero, habrá más rostros conocidos en la familia de Robert Soulter. Emile de Ravin, conocida por su papel de Claire en 'Perdidos', será Charlotte, la hija de Robert.



ÉXITO PARA LOS ACTORES DE CREPÚSCULO

Americana no es la primera ficción que Greene interpreta para la pequeña pantalla. La actriz estadounidense ha participado en cinco capítulos de 'Pan Am', y ha aparecido en 'Crossing Jordan' o 'Made in Hollywood'.



Y es que la suerte sonríe a los actores de la saga 'Crepúsculo', ya que no sólo Ashley tiene un papel fijo en una serie. Su compañero Chaske Spencer acaba de firmar para aparecer en una serie del Oeste, el drama 'The Frontier'.