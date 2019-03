'Arrow', 'Crónicas vampíricas' y 'Sobrenatural', renovadas

Los seguidores de 'Arrow', 'Crónicas vampíricas' y 'Sobrenatural' pueden estar tranquilos: la cadena The CW ha anunciado que las tres ficciones contarán con una nueva temporada. Con este anuncio, The CW se adelanta a sus competidoras y confirma la continuidad de sus series de más éxito.



La noticia la ha hecho pública Mark Pedowitz, presidente de The CW, según informa The Hollywood Reporter. Pedowitz ha explicado que la pasada temporada uno de sus objetivos "era establecer cimientos sobre los que poder crecer", y ahora con estas series pueden hacerlo.



Pedowitz ha aclarado que "'Arrow', 'Sobrenatural' y 'Crónicas vampíricas' no sólo funcionan bien en televisión, sino que tienen un gran éxito digital y social". "Estoy muy emocionado porque las tres series vuelvan a nuestro horario la próxima temporada", ha añadido.



'Arrow' se ha convertido en la serie estrella de The CW esta temporada. La ficción, basada en los cómics de Flecha Verde, ha conseguido captar a una media de tres millones de espectadores con su primera temporada. Stephen Amell (Hung: Superdotado) es el encargado de interpretar al afamado justiciero.



'Crónicas vampíricas', regresará a la pequeña pantalla con su quinta temporada alcanzando los cien episodios. El drama está protagonizado por Nina Dobrev (Chloe), Ian Somerhalder (Lost) y Paul Wesley (Fallen).



Para 'Sobrenatural' esta será su novena temporada. En la ficción Jared Padalecki ('Las chicas Gilmore') y Jensen Ackles ('Smallville') dan vida a Sam y Dean respectivamente, dos hermanos que viajan por Estados Unidos investigando sucesos paranormales.