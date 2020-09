El arriesgado cambio de look de Ariel Winter ('Modern Family') quien reaparece con el pelo más corto y rosa

Ariel Winter no tiene ningún miedo a los cambios de looks, algo que para muchas personas es un auténtico trauma. Pero desde que nuestra querida Alex Dunphy dejó 'Modern Family' tras el final de la mítica sitcom no ha parado de sorprendernos con nuesvos tonos de pelo, cada vez más atrevidos.

Primero se despedía del color de pelo con el que la conocimos, el negro azabache, "Adiós al pelo oscuro. No creo que te eche de menos", anunciaba con estas palabras su primer cambio de look, y probaba con un pelirrojo de infarto.

Tan solo unos meses más tarde se cambiaba al rubio platino recordándo a Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos' y escribía: "las rubias se divierten más". Y ahora ha decidido poner un poco de fantasía en su pelo y lo ha arriesgado todo al rosa, además de lucir una melena más corta que de costumbre: "pastelito rosa visto en la naturaleza en el día del trabajo", escribe acompañado de varias imágenes de su nuevo look. ¿Cuánto le durará?

