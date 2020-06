Cuatro actores de 'Riverdale', Cole Sprouse, Lili Reinhart, KJ Apa y Vanessa Morgan, han sido acusados los últimos días de abuso sexual a través de varias cuentas de Twitter anónimas.

Estas acusaciones ya se han confirmado que eran falsas pero este tipo de acciones hacen mucho daño a la imagen de estos personajes públicos y, sobre todo, a las víctimas reales de agresión sexual.

Uno de los primeros en manifestarse al respecto fue Cole Sprouse a través de una serie de mensajes en Twitter donde decía que todo era mentira: "Me tomo estas acusaciones".

La siguiente en romper su silencio fue Lili Reinhart, la que fuera novia de Cole, quien contestó a Sprouse con un mensaje donde salía en su defensa.

Al igual que su compañera en la serie Madelaine Petsch quien ha mandado dos mensajes. Uno en Twitter contestando a Cole Sprouse y apoyando a sus compañeros en 'Riverdale': "Como alguien que ha sido agredido sexualmente, me inquieta profundamente que alguien piense que está bien acusar falsamente a otro de agresión sexual. Es por eso que las acusaciones de asalto reales a veces no se pueden tomar en serio, debería avergonzarse. Esto es desagradable", decía.

Y, otro más extenso, a través de Instagram Stories donde denuncia este tipo de acusaciones falsas por el daño que hacen a las víctimas de violencia de género, algo que ella misma ha vivido en primera persona:

"Hoy me llamó la atención que cuatro de mis compañeros de reparto fueron acusados ​​falsamente de agresión sexual y no estoy segura de por qué alguien pensaría que eso es algo bueno. Es tan jodidamente difícil de atravesar y, como alguien que ha sido agredido sexualmente, no tengo palabras.

Esta es la razón por la que tenía miedo de mostrar y hablar sobre mis experiencias porque tenía miedo de que alguien me dijera que estaba mintiendo o que no sucedió en realidad.

Que alguien entre en Internet y acuse falsamente solo para presentarse un par de horas más tarde y decir que estaban mintiendo sobre cuatro personas diferentes es algo muy serio, honestamente, ¿cómo te atreves?

Esta es la razón por la que las víctimas tienen miedo de seguir adelante en primer lugar. Esta es la razón por la que las personas no creen en las víctimas de agresión sexual y, sin embargo, estás aquí haciendo esto online.

Estoy muy desconcertada en este momento. Me duele mucho el corazón por mis amigos y compañeros de reparto que han pasado por esto hoy y espero que todos sepan lo grave que es acusar a alguien de eso y espero que entiendan la gravedad de lo que eso hace a las personas que realmente les ha pasado.

Le quita el poder a las víctimas que han pasado por esto, le quita la voz a las personas que quieren presentarse y hablar sobre sus experiencias porque simplemente valida toda la narrativa de que la gente miente sobre estas cosas".

Seguro que te interesa:

Tras sus fotos junto a Cole Sprouse: ¿Con quién está saliendo Madelaine Petsch, Cheryl en 'Riverdale'?