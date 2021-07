La explosiva aparición de Ester Expósito en el Festival de Cannes mientras se codea con estrellas internacionales

El festival de Cannes 2021 ya ha comenzado y en su alfombra roja hemos podido ver cómo desfilaban algunas estrellas del firmamento cinematográfico como Jodie Foster, Jessica Chastain o la afamada Andie MacDowell. Sin embargo, una de las grandes protagonistas de la noche tenía nombre español y ha brillado con luz propia, Ester Expósito.

La intérprete lució un fabuloso vestido violeta de la firma Etro y un sencillo maquillaje natural con el que se realzaba sus pómulos y rosados labios. Además, su look destacó por no ir acompañado de joyas exuberantes o de un bolso de fiesta. Expósito lo apostó todo al morado y triunfó.

Ester Expósito lo apuesta todo al lila y triunfa en el Festival de Cannes | Getty Images

No es de extrañar que la actriz haya sido una de las invitadas a este reputado festival puesto que se ha convertido en una estrella internacional con miles de fans y seguidores gracias a su participación en la serie 'Elite', donde interpreta a Carla Rosón.

Durante el evento en Cannes, la actriz se codeó con otros artistas muy importantes de la escena mediática, como la modelo Candice Swanepoel, que recientemente ha regresado a las pasarelas, y con quien se tomó varias fotografías junto a MJ Rodriguez, la actriz de 'Pose', y el ejecutivo italiano Carlo Mengucci.

Además, la publicación de la artista en Instagram ha sido comentada por muchos personajes públicos como su compañero en 'Elite', Sergio Momo, que comentó: "No sabía que necesitaba esto hasta que sí", acompañando el mensaje de varios emoticonos. La cantante Lola Índigo, tampoco dudó en participar en los comentarios de la imagen y dijo: "Que bellezaaaa", con muchos corazones y estrellitas.

Expósito no se siente representada por su perfil de Instagram

Aunque la actriz recibe millones de 'likes' al poco tiempo de subir una foto a Instagram, ha expresado que las redes sociales y lo que se muestra en ellas no suele ser real: "Los perfiles son solo una composición de fotos que hablan de una parte de tu vida, un escaparate… pero no me define. No me limita. Hay mucho más detrás de eso, mejor y peor", dice la actriz e influencer.

"Creo que es horrible, nos estamos perdiendo muchas cosas porque nos obsesionamos con cómo queremos que nos vean y creemos que eso es todo. Eso es perderte muchos matices, ponerte prejuicios. La vida de una persona y lo que vive en el día a día, tanto lo bueno como lo malo, no puede estar plasmado en unas fotos", continuó Expósito. Aquí te contamos más.

