Ester Expósito habla sobre sus redes sociales: "Lo que se ve es verdad, pero no toda la verdad"

Ester Expósito ('Élite') se ha convertido en una de las actrices más solicitadas y atractivas del panorama nacional actual. Además, es una de las españolas que más arrasa en las redes sociales, y es que todo lo que hace la celebridad en las plataformas se vuelve viral en cuestión de segundos.

En una entrevista con 'Elle España', la estrella ha reflexionado sobre las redes sociales y ha dado su punto de vista más sincero: "Soy mucho más de lo que muestro ahí, lo mejor de mí la gente no lo ve y lo peor tampoco. Todo lo que se ve es verdad, pero no es toda la verdad".

"Los perfiles son solo una composición de fotos que hablan de una parte de tu vida, un escaparate… Pero no me define. No me limita. Hay mucho más detrás de eso, mejor y peor. Ahora pecamos de ver la vida a través de Instagram", decía la actriz.

"Creo que es horrible, nos estamos perdiendo muchas cosas porque nos obsesionamos con cómo queremos que nos vean… y creemos que eso es todo. Eso es perderte muchos matices, ponerte prejuicios. La vida de una persona y lo que vive en el día a día, tanto lo bueno como lo malo, no puede estar plasmado en unas fotos".

La novia de Alejandro Speitzer y protagonista de la miniserie de Netflix 'Alguien tiene que morir', ha dado a entender que su perfil en redes no la representa, y que le gustaría que se la juzgase por lo que hay más allá de este.

La verdad es que compaginar ser actriz e influencer te puede jugar una mala pasada, siempre hay gente dispuesta a juzgar si pasas todo el día de cara al público, pero Ester está demostrando estar por encima de los prejuicios realizando una trayectoria laboral imparable.

