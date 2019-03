Es innegable que las redes sociales de Twitter y Facebook se han convertido en uno de los mayores medidores de popularidad, capaces de enjuiciar, a veces, al más inocente y de ensalzar a otros de una manera desmesurada. Anna Gunn, quien interpreta a Skyler en 'Breaking Bad', ha sido durante todo este tiempo el centro de todas las críticas. Tanto es así que existen páginas de Facebook como "I Hate Skyler White" (Odio a Skyler White) que han superado los 9.000 seguidores.



Con todo, la actriz de 'Breaking Bad' parece que no ha llevado demasiado bien tanto odio acumulado en la red hacia su personaje. Así, no ha dudado en salir en defensa de Skyler a través de una columna publicada por la propia Gunn en el diario 'The New York Times'.



"Dar vida a Skyler ha sido uno de los viajes creativos más gratificantes en los que me he embarcado como actriz". Así de segura comienza su escrito la que fuera la mujer del famoso Walter White (Bryan Cranston) en la serie de AMC.



LA RED CONTRA SKYLER

Anna Gunn reconoce que, en un primer momento, se sintió "desconcertada" por la cantidad de sitios web y páginas de Facebook dedicadas a odiarla. "Walter es el protagonista de la serie, y por eso hay una tendencia natural a sentir empatía por él. Entonces, como Skyler es el personaje que se opone constantemente a Walt, es, en cierto modo, el antagonista. Así que, desde el principio yo era consciente que no sería el personaje más popular de la serie", explica Anna Gunn.



Sin embargo, y pese a ser consciente de ello, la actriz afirma que no estaba "preparada para una respuesta tan mordaz". En la red ha habido comentarios hacia Skyler de todo tipo. Desde que "es una hipócrita", que "no se merece la gran vida que tiene" o hasta incluso otros más duros como: "Nunca he odiado a un personaje de televisión tanto como yo la odio".



"Vince Gilligan -creador de 'Breaking Bad'- quería en Skyler una mujer con un esqueleto de acero, que siempre lograra ponerse de pie y que no se derrumbara. Él y los guionistas de la serie, han hecho un personaje con varias capas que además, está moralmente comprometida. Pero, al final del día, ella no ha sido juzgada por el mismo rasero que Walter", se sincera la actriz en 'The New York Times'.



Gunn ya tiene claro que su personaje tiene un infinito número de enemigos en la red. Y asegura que "los espectadores tienen derecho a mostrar cualquier sentimiento acerca de los personajes". Sin embargo, lo que le preocupa a la actriz es que "tanta gente reaccione así hacia Skyler. ¿Será que no pueden soportar a una mujer que no va a sufrir en silencio?".



Pero teniendo en cuenta que se expresaron sentimientos similares hacia otras esposas de televisión, Anna Gunn no se siente tan sola. "Finalmente, me di cuenta de que el odio hacia Skyler poco tenía que ver conmigo y mucho con su propia percepción de las mujeres y las esposas"



"Ella no se ajusta a un ideal cómodo de la mujer arquetípica. Se ha convertido en una especial de test de Rorschach para la sociedad. Una medida de actitudes hacia el género", añade Gunn.



La actriz de 'Breaking Bad' finaliza su entrevista asegurando que, pese a que no le ha gustado ser el centro de la tormenta, al final se alegra de "esta discusión que ha tenido lugar en el público. Porque ha dado luz a algunos rincones oscuros y turbios que a menudo la gente ignora o no pretende que todavía estén allí, en nuestra vida cotidiana".