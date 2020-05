Dove Cameron ahora tiene un motivo más para sonreír, y es que la joven actriz de 'Los Descendientes' ha sido reconocida como la Actriz Favorita en una película en los Kids Choice Awards organizados por Nickelodeon, y cuyos premiados, como sabrás, son elegidos mediante votación popular.

Desde su casa, y mientras permanece en cuarentena, la joven se ha grabado un vídeo en el que aparece junto al característico galardón.

En el vídeo, publicado en Instagram, se le escucha decir: "Muchas gracias por votarme como vuestra Actriz Favorita en una película, me siento muy afortunada y muy querida por todos vosotros. Creo que sois, ya lo sabemos, los mejores fans del mundo. Si yo me hubiera puesto en vuestro lugar habría votado a Angelina Jolie, pero ya es muy tarde porque yo tengo esto físicamente, y tú no, Angelina, da igual lo mucho que lo pidas. No, es broma, estoy muy agradecida, habéis cambiado mi vida en muchos sentidos, doy las gracias por haberos tenido todos estos años y ahora tener esto".

Dove estaba nominada junto a Angelina Jolie ('Maléfica'), Brie Larson ('Capitana Marvel'), Scarlett Johansson ('Viunda Negra'), Taylor Swift ('Cats') y Zendaya ('Spider-Man: Lejos de casa').

