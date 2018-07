Andrew Lincoln advierte sobre la recta final de 'The Walking Dead': "Nos enfrentamos a una terrible amenaza"

La parte final de la sexta temporada de 'The Walking Dead' llegará el próximo domingo y AMC sigue preparando el terreno para el regreso de su serie estrella.



La cadena ha lanzado un vídeo en el que aparecen los protagonistas compartiendo sus impresiones sobre la llegada más esperada, la del gran villano Negan. En este vídeo, Norman Reedus (Daryl en la serie) ha adelantado un desenlace catastrófico para alguno de los personajes: "Nos pasarán algunas cosas graves en la segunda mitad de la sexta temporada. No sobreviviremos todos, algo que tampoco nos tomaremos muy bien".



Andrew Lincoln, por su parte, ha mostrado su entusiasmo con la llegada del líder de los Salvadores. "Es una parte del cómic a la que tenía muchas ganas de llegar. Nos enfrentamos a una terrible amenaza", sostiene el actor que interpreta a Rick Grames.



Sin embargo, no son solo actores quienes aparecen en el vídeo. También el coproductor ejecutivo Denise Huth ha revelado algún detalle importante: "Hemos rodado un par de capítulos en los que el número de personajes implicados es mucho menor y se genera un clima más íntimo".



A pesar de ello, no quiere decir que el ritmo de la serie se vaya a relajar. "De modo global, el interés que va a generar cada uno de los episodios va a ser realmente alto", ha apuntado Huth. Habrá que esperar hasta el 14 de febrero para comprobarlo.